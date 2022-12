Di Gregorio rimpianto Inter? Stupisce tutti al Monza e ora pronto il rinnovo – CdS

Michele Di Gregorio la scorsa estate ha ufficialmente lasciato l’Inter dopo aver conquistato il campionato di Serie A con il Monza e dunque è scattato in automatico l’obbligo di riscatto con i quattro milioni in favore del club nerazzurro. Il giovane portiere ha meritato fin qui la maglia da titolare e secondo il Corriere dello Sport è pronto a firmare un rinnovo con i brianzoli.

PRONTO IL RINNOVO – Michele Di Gregorio continua a stupire tutti al Monza, autore di una stagione molto positiva nonostante l’arrivo del collega Alessio Cragno, uno che la Serie A la conosce abbastanza. Oggi Di Gregorio è il titolare inamovibile dei brianzoli, autore di ottime prestazioni, si è guadagnato col tempo non solo il riscatto (la scorsa stagione), ma per lui è pronto anche il rinnovo di contratto con adeguamento contrattuale. Un piccolo rimpianto per l’Inter, che probabilmente ha salutato “troppo presto” il talento cresciuto letteralmente nel settore giovanile. Ma non è mai troppo tardi e chissà cosa riserverà per lui il futuro, considerando che il suo sogno è quello di tornare in nerazzurro, da protagonista.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta