Di Gennaro, destino non più incerto: l’Inter ha fatto la sua scelta! – TS

L’Inter, indaffarata nella ricerca di un nuovo secondo portiere, compie la propria scelta anche sul terzo. Il futuro di Raffaele Di Gennaro è ormai deciso.

SOGNO E FUTURO – Raffele Di Gennaro, cresciuto nel vivaio dell’Inter a partire dall’età di nove anni, la scorsa stagione è stato ingaggiato dai nerazzurri nel ruolo di terzo portiere, lasciato scoperto dall’addio di Alex Cordaz. Il classe 1993 non è stato praticamente mai impiegato da Simone Inzaghi nel corso dell’anno, se non nell’ultima sfida di campionato contro il Verona. Proprio in quell’occasione Di Gennaro ha realizzato il proprio sogno, come lui stesso ha dichiarato, di esordire in Serie A con la maglia dell’Inter. Adesso, però, per il portiere italiano è necessario saperne di più sul proprio futuro.

Di Gennaro, l’Inter compie la sua scelta!

DECISIONE – Come è ben noto, l’Inter in questo periodo sta lavorando assiduamente sul mercato proprio per rinforzare il reparto dei portieri. Ad Yann Sommer, prima ed assoluta certezza nerazzurra, la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di accorpare un nuovo e promettente portiere, individuato in Josep Martinez. Ma cosa ne sarà del terzo posto fra i pali dell’Inter? In realtà il club nerazzurro sembra aver già preso la propria decisione, che fa sorridere Raffaele Di Gennaro. Come fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, i nerazzurri nei giorni scorsi hanno attivato l’opzione del prolungamento di contratto, che sarebbe scaduto a giugno 2024. Il portiere italiano ora è destinato a restare all’Inter per un altra stagione, con un rinnovo fino a giugno 2025.

Fonte: TuttoSport – F. M.