Di Francesco: “Nainggolan? Ne ho parlato col Presidente. L’Inter…”

Eusebio Di Francesco è stato presentato oggi come nuovo allenatore del Cagliari. In conferenza stampa è stato inevitabile parlare del futuro di Nainggolan. Queste le parole raccolte dal nostro inviato Riccardo Spignesi

BELGA – Eusebio Di Francesco è stato chiaro: «Radja Nainggolan lo conosco benissimo, però non è un giocatore in questo momento del Cagliari ma dell’Inter. Lo conosco, so i grandi valori che ha, col presidente abbiamo già parlato in questo senso (Giulini presente al suo fianco in conferenza, ndr). Non dipenderà tanto da noi ma dalle scelte che farà l’Inter, credo che il ragazzo abbia dimostrato attaccmento a questi colori e a questa società. Dipende tanto dalle dinamiche di mercato dell’Inter e dalle valutazioni che farà il presidente. È un giocatore forte, l’ho allenato e so le capacità che ha. Voglio sottolineare ancora una volta che, da parte del presidente, c’è disponibilità ad assecondare le mie scelte».