Di Francesco: “Nainggolan? Faremo di tutto per riportarlo a Cagliari”

Di Francesco Cagliari

Di Francesco torna a parlare di Nainggolan, augurandosi una conclusione positiva della trattativa entro le 20 di lunedì. L’allenatore del Cagliari si è espresso rapidamente sul belga nella conferenza stampa di vigilia del match con l’Atalanta. Queste le sue parole raccolte da Inter-News.it.

TENTATIVI CONTINUI – Radja Nainggolan al Cagliari non si è ancora conclusa, come segnalato in mattinata (vedi articolo). In attesa dell’accordo con l’Inter sul centrocampista si è espresso Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: «Di Nainggolan ne abbiamo parlato già tanto. Si sono esposti anche i dirigenti dell’Inter, non ho voglia di tornarci su. Sapete benissimo che è il nostro obiettivo e che vogliamo prenderlo in via definitiva. Non posso dire di più, ma faremo di tutto per riportarlo a Cagliari».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi