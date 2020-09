Di Francesco: “Godin, il Cagliari mi trasmette positività. Su Nainggolan…”

Di Francesco conferma l’imminente trasferimento di Godin dall’Inter al Cagliari. Il tecnico rossoblù, nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Sassuolo, ha dato aggiornamenti sull’arrivo del difensore uruguayano, con la trattativa sbloccata ieri sera (vedi articolo). Sempre dai nerazzurri resta viva la questione Nainggolan.

IN ARRIVO – Eusebio Di Francesco si espone sulle voci di ieri: «Per quanto riguarda i rinforzi e il mercato credo che con Diego Godin la società mi trasmette positività, in questo senso, che possa risolversi il prima possibile questa situazione. Sapete che siamo sul giocatore, a volte l’avete saputo prima di me. Stiamo valutando anche lo stesso Radja Nainggolan, la possibilità di riportarlo qui a Cagliari: non sarà facile, ma la volontà della società c’è. Poi valuteremo, secondo me, di poter mettere qualche altro innesto o esperto o giovane. Dipende anche dalle risposte che mi daranno le prossime partite di campionato, che saranno importanti».

NUOVA DIFESA – Di Francesco si sofferma sulla retroguardia, che cambierà molto: «Non voglio parlare dei giocatori che non sono al Cagliari, ma posso parlare delle caratteristiche di Godin. Lui è un leader, è cattivo, ha l’ambizione di andare a fare i Mondiali. Tutte caratteristiche che può trasmettere alla squadra: chiunque può crescere con un giocatore del genere. Abbiamo dentro anche Ragnar Klavan, che è un difensore di livello importante. Poi c’è Sebastian Walukiewicz, che è un ragazzo di prospettiva: potrà accadere di far giocare due giovanissimi, se hanno la condizione buona».

