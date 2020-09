Di Francesco anticipa Godin: “Sapete che il Cagliari lavora su un centrale”

Di Francesco ribadisce la volontà del Cagliari di prendere Godin, pur senza nominarlo. L’allenatore rossoblù, intervistato da Sky Sport al termine della partita amichevole pareggiata 2-2 contro la Roma alla Sardegna Arena, ha confermato l’intenzione di prendere un altro centrale.

DIFESA DA SISTEMARE – Stamattina Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha posto qualche dubbio sull’arrivo di Diego Godin (vedi articolo). Ora Eusebio Di Francesco specifica come ai rossoblù serva un difensore: «I due gol subiti? Magari potevamo prenderne qualcuno in più e farne qualcuno in più. Questo si lega a un lavoro fatto, sicuramente quando anche cerchi di giocare il rischio c’è quando sbagli qualche pallone di troppo. La linea difensiva è scappata in alcuni casi molto bene, in altri potevamo fare sicuramente meglio. Però, al di là degli errori presti, stiamo lavorando sul discorso del centrale difensivo, come voi sapete».