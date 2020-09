Derby genovese per Candreva, l’obiettivo dell’Inter – SM

Antonio Candreva Inter

Antonio Candreva è conteso dalle due squadre genovesi Sampdoria e Genoa. L’Inter conta di poter risparmiare 3 milioni di euro di ingaggio dalla sua cessione

Secondo “Sport Mediaset” c’è un derby di mercato in corso tra Genoa e Sampdoria per Antonio Candreva. Nei giorni scorsi sembrava che fosse avviata la trattativa per la cessione dell’ex Lazio ai rossoblu, ma ci sarebbe stato il sorpasso nei blucerchiati. L’Inter conta su questa cessione per poter tagliare i 3 milioni di ingaggio del giocatore che, con l’arrivo di Hakimi, sembra essere lontano dai progetti di Antonio Conte.