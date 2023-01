Depay-Correa non si fa: l’avvocato smentisce lo scambio tra i due – TS

Se per lo scambio tra Brozovic e Kessie ci sono delle possibilità (vedi articolo), non c’è nulla da fare per lo scambio tra Depay e Correa. A smentirlo ci ha pensato l’avvocato dell’olandese.

MEMPHIS – Niente da fare per lo scambio tra Memphis Depay e Joaquin Correa. La notizia dell’affare tra Inter e Barcellona aveva sorpreso tutti i tifosi. Come riporta TuttoSport, è arrivata però la smentita dell’avvocato: «Non esiste alcuna possibilità. Correa andrà in scadenza nel 2025, Depay invece a giugno. A ribadire il concetto ci ha pensato anche Sebastien Ledure, avvocato dell’olandese che ha rappresentato Lukaku. Avrebbe detto a Fabrizio Romano che non c’è alcun collegamento, né trattative per vedere l’ex United a Milano». Scambio che non sarebbe dispiaciuto a molti interisti, già pronti ad accogliere l’amico di Romelu Lukaku.

fonte: TuttoSport – Federico Masini