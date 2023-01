Depay, braccio di ferro con il Barcellona. La volontà del calciatore – Sky

Memphis Depay e l’Inter non sembrano destinati ad incontrarsi nel futuro prossimo. Il calciatore del Barcellona vuole partire, ma secondo Luca Marchetti, in diretta dagli studi di Sky Sport, la destinazione preferita è solamente una.

DESTINAZIONE – Memphis Depay vuole andare via dal Barcellona, questa non è l’indiscrezione di giornata. La possibilità per l’Inter di inserirsi nella corsa per il calciatore è la reale notizia. Secondo Luca Marchetti, in diretta da Sky Sport, la destinazione preferita è una: «L’Inter aveva una possibilità ventilata in questo scambio costruito e pensato dagli intermediari. La trattativa però è stata bloccata, l’avvocato Sebastien Ledure non ha detto bugie, perché la volontà di Depay è quella di andare a giocare all’Atletico Madrid. Ovviamente l’intenzione del Barcellona è diversa, non vorrebbe assolutamente rinforzare una diretta concorrente. Si crea così il solito braccio di ferro tra calciatore e società».