Dentro Ederson e fuori due: i sacrifici dell’Inter per il brasiliano – SM

Ederson è l’obiettivo primario per l’Inter a centrocampo. Qui ovviamente dovrà partire Hakan Calhanoglu, ma la sola cessione del turco non basterà. Per finanziare l’arrivo del brasiliano dell’Atalanta, serve un altro sacrificio.

OBIETTIVO – Ederson la priorità dell’Inter a centrocampo. Il forte brasiliano dell’Atalanta è infatti l’obiettivo numero uno, scrive Sport Mediaset, della dirigenza di Viale della Liberazione per rafforzare la linea mediana di Cristian Chivu. Tanto ovviamente dipenderà dalla partenza o meno di Hakan Calhanoglu. Il turco numero 20 è fortemente in bilico, a maggior ragione dopo il botta e risposta con Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta. E dalla Turchia non si placano le voci di un suo sogno di arrivare al Galatasaray. Infatti, si parla di un imminente incontro tra il giocatore e il presidente per chiedere la cessione. Ederson è valutato dall’Atalanta sui 60 milioni di euro. Una cifra che ad oggi per la Beneamata è irraggiungibile. Ma ci si può arrivare attraverso due cessioni illustri.

L’Inter deve cedere due pezzi per arrivare a Ederson

FINANZIARE – Una è quella appunto di Calhanoglu, che l’Inter valuta 30-35 milioni di euro e l’altra quella di Davide Frattesi, che a 40 milioni può lasciare Milano. Qui c’è da capire se l’Atletico Madrid, dopo i primi apprezzamenti ad inizio giugno, ribusserà alla porta di Viale della Liberazione. Ovviamente si tratta di una situazione tutta in divenire. Comunque, Ederson piace e non poco.