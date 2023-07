Demiral sempre fuori dai piani di Gasperini. E L’Inter? Lui ha una priorità

Merih Demiral è uno dei tanti giocatori accostati all’Inter per completare la difesa. Il calciatore aspetta la chiamata di un top club. Da giorni, l’ex Juventus non fa più parte della rosa utilizzata da Gian Piero Gasperini nelle amichevoli precampionato.

OCCASIONE DALLA DEA – Merih Demiral, come ormai noto, è stato messo fuori squadra da Gasperini. Il turco, salvo sorprese, lascerà Bergamo in estate. Demiral è stato accostato anche all’Inter, alla ricerca di un sesto difensore. La situazione del classe 1998, rispetto all’inizio del ritiro atalantino, non è ancora cambiata. Demiral, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha ribadito la volontà di voler aspettare la chiamata di un top club. Il 25enne vuole dare seguito alle esperienze con Juventus e, appunto, Atalanta. L’Inter rientrerebbe in questa cerchia di club interessati e a cui Demiral darebbe la sua disponibilità. Nonostante ciò, ad oggi, nessun contatto. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, stanno ancora monitorando il mercato dei difensori. Il club sta cercando il profilo più adatto per una difesa a tre. Dall’Atalanta, Demiral non sembra essere l’unico giocatore sotto la lente di ingrandimento. Nelle ultime ore è stato sondato anche Rafael Toloi.