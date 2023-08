Demiral la scelta dell’Inter? Non l’unica idea in casa Atalanta – TS

L’idea dell’Inter è quella di completare il reparto di difesa trovando un centrale. La soluzione, secondo TuttoSport, potrebbe essere individuata in Demiral dell’Atalanta.

DIFESA – Fra le situazioni che l’Inter deve ultimare sul mercato c’è anche quella legata alla difesa. I nerazzurri, infatti, pensano che l’ultimo tassello che manca per completare il reparto difensivo di Simone Inzaghi sia un centrale. Secondo TuttoSport Merih Demiral potrebbe fare al caso giusto, considerando anche che il calciatore risulta essere fuori dal progetto dell’Atalanta. Lo stesso, invece, non si potrebbe dire di Rafel Toloi, che risulta più difficilmente raggiungibile del suo compagno. Le voci di un interessamento della dirigenza nerazzurro per Duvan Zapata, per quanto riguarda il fronte attacco, potrebbero aiutare in un’eventuale trattativa fra Inter e Atalanta. Non è escluso che l’infortunio di Francesco Acerbi, reso noto nella giornata di ieri, non possa indurre gli interisti a spingere il piede sull’acceleratore per Demiral.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini