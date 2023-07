Demiral prima scelta dell’Inter! Due offerte dall’estero, ma sua volontà chiara – SI

Demiral è il primo nome nella lista per sostituire Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il turco ha due offerte dall’estero ma la sua preferenza è l’Inter.

DUE RICHIESTE – Il difensore dell’Atalanta potrebbe essere il prossimo colpo in entrata in difesa. L’Inter ne ha parlato con l’Atalanta che però non apre al prestito secco: «Demiral è il difensore che l’Inter ha trattato in inverno e sarebbe arrivato se non fosse naufragata la cessione di Skriniar a gennaio. Lui ha due offerte, una delle quali dalla Turchia, ma e ha dato priorità all’Inter che non può prenderlo in prestito secco perché l’Atalanta non lo cede con questa formula. Se ne può parlare con diritto di riscatto».