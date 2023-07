Demiral il prescelto dell’Inter dopo Skriniar! Una distanza – SM

Dopo aver mancato Azpilicueta, andato all’Atlético Madrid, l’Inter sta concentrando le sue energie in difesa per Demiral dell’Atalanta. C’è ancora distanza, ma per Sport Mediaset è lui il principale obiettivo per sostituire Skriniar.

IL CAMBIO – Merih Demiral al posto di Milan Skriniar, da ieri ufficiale al PSG. Il difensore turco dell’Atalanta, già a un passo dal trasferimento lo scorso gennaio, come da informazioni raccolte da Sport Mediaset è il prescelto dell’Inter per completare la difesa, dopo l’arrivo (solo da annunciare) di Yann Bisseck. Bisogna però trovare la formula giusta con l’Atalanta: la proprietà dei bergamaschi è intenzionata a monetizzare il più possibile. Questo nonostante Demiral sia fra i giocatori in uscita.