Demiral nome nuovo per la difesa! L’Inter valuta uno scambio – SM

Demiral secondo Sportmediaset è l’ultimo nome per la difesa dell’Inter, considerando l’affare sempre più complicato per Gleison Bremer. La dirigenza valuta un possibile scambio.

NOME NUOVO – L’Inter pensa anche a Merih Demiral nel caso dovesse sfumare la pista che porta a Gleison Bremer. La trattativa con il brasiliano si è complicata, forte della cessione di De Ligt, con la Juventus pronta ad offrire più dei nerazzurri. A proposito di (ex) Juventus, il difensore turco è stato acquistato da poco dall’Atalanta per 20 milioni, ma per i bergamaschi il calciatore non è incedibile e anzi potrebbe essere inserito in una possibile trattativa di scambio alla pari con Andrea Pinamonti, che tanto piace a Gian Piero Gasperini.

Fonte: Sportmediaset