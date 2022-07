Demiral-Inter, difficile anche uno scambio. Da capire budget Suning – SI

Demiral è una delle alternative segnalate per l’Inter dopo che Bremer è andato alla Juventus. Pedullà, da Sportitalia, ritiene che con l’Atalanta sia difficile anche uno scambio.

DIFFICILE DA PERCORRERE – Alfredo Pedullà non crede molto a Merih Demiral all’Inter: «È una pista costosa, una pista da trenta milioni almeno. Bisogna capire quanto e come la proprietà, nel momento in cui dovrà blindare Milan Skriniar, deciderà quale budget mettere a disposizione. Era da trenta più bonus se fosse uscito Skriniar, adesso è un punto di domanda. Se fosse più basso di quindici milioni sarebbe difficile andare su Nikola Milenkovic. Si è parlato di uno scambio con Andrea Pinamonti, ma al momento è ferma Demiral».