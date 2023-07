Demiral il dopo Skriniar. Ma l’Inter ha in mentre altri tre colpi − CdS

Demiral il dopo Milan Skriniar per la difesa, si lavora al prestito. Non solo il turco, l’Inter deve puntellare la difesa con altri colpi

PUNTELLARE − Fatte le operazioni di sostanza, Thuram, Frattesi e presto Lukaku, l’Inter si metterà al lavoro anche per puntellare gli altri reparti della rosa incompleta di Simone Inzaghi. Come la difesa. Qui il preferito è Demiral dell’Atalanta, per cui si lavora al prestito. Il suo entourage ci ha confermato la sua volontà di lasciare Bergamo. In ballo anche altri tre colpi: un vice Dumfries, un centrocampista al posto di Gagliardini e un laterale sinistro se dovesse lasciare Gosens. L’Inter ha già preso informazioni rispettivamente per Holm dello Spezia, Samardzic dell’Udinese, lo svincolato Pereyra e per Carlos Augusto del Monza.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia