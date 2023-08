Demiral ancora escluso dall’Atalanta, ma l’Inter oggi è lontana

Demiral è tra i giocatori non convocati da Gian Piero Gasperini anche per l’amichevole in programma tra Atalanta e Pergolettese. Il giocatore è ancora nella lista dei difensori preferiti dalla dirigenza, ma osserva da lontano.

NON CONVOCATO – Anche l’Atalanta scende in campo per gli ultimi impegni prima dell’inizio del campionato. I nerazzurri di Bergamo affrontano la Pergolettese, in quella che è la sesta amichevole prestagionale. Sempre più chiara l’intenzione della società riguardo Merih Demiral e altri cinque giocatori, esclusi per la sfida di domani. Fuori anche Palomino e Brandon Soppy per quanto riguarda la difesa. Fuori chiaramente anche Maehle in direzione Wolfsburg. Assenti anche Koopmeiners e Toloi, ma per motivi non legati al mercato. L’olandese e l’italo-brasiliano sono infortunati.