Demicheli: «Lukaku, appuntamento Marotta e avvocato. Il problema è uno»

Si parla tanto di un possibile e clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Marco Demicheli, su Sky Sport, parla dell’incontro ad ore tra Marotta e uno dei suoi avvocati. Un solo problema

FUTURO LUKAKU − Oltre alla situazione legata a Dybala (vedi articolo), Demicheli si sofferma anche sul possibile ritorno dell’attaccante belga all’Inter: «Lukaku? Domani primo appuntamento tra Marotta e uno dei suoi avvocati per iniziare a parlare e capire la sua situazione al Chelsea. Il problema non è quello di trovare un accordo con Lukaku bensì liberarlo dal Chelsea che lo ha pagato 113 milioni di euro dopo nemmeno un anno. Lukaku con Dybala? L’Inter non sta ragionando di averli entrambi ma sta portando dei discorsi avanti. Da capire la situazione, quando avrà chiaro il quadro farà le sue scelte».