De Zerbi su interesse Inter: «Sto bene al Marsiglia! Nessun contatto»

Roberto De Zerbi è uno dei principali nomi accostati all’Inter per l’eventuale sostituzione di Simone Inzaghi, vicino all’Al-Hilal. Il tecnico italiano ha escluso di essere in contatto con i nerazzurri.

LE DICHIARAZIONI – Roberto De Zerbi ha parlato, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Foggia, anche dell’interessamento dell’Inter nei suoi riguardi. Il tecnico del Marsiglia ha negato di essere in contatto con la dirigenza nerazzurra nell’ottica di un eventuale approdo a Milano in sostituzione di Simone Inzaghi, sottolineando di essere solo concentrato sul suo percorso in Francia: «Sto bene a Marsiglia, non c’è stata alcuna chiamata di altri club».

De Zerbi snobba l’Inter? Le parole sulla finale di Champions League

L’EVENTO – De Zerbi ha poi proseguito indicando un suo breve giudizio sulla vittoria dello scudetto da parte del Napoli e accennando alla finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Inter per 5-0. Di seguito le sue parole: «Il Napoli ha meritato di vincere lo scudetto. Finale di Champions League? Non l’ho vista perché sono stato con mia figlia al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Torino».