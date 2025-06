De Zerbi per l’Inter? C’è una clausola rescissoria: tempi e cifre – Sky

Roberto De Zerbi è tra i papabili per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter se l’allenatore piacentino decidesse di lasciare Milano. Il tecnico del Marsiglia ha una clausola.

PROFILI SIMILI MA ANCHE DIVERSI – Ore frenetiche in casa nerazzurra, tra poche ore si capirà se Simone Inzaghi sarà ancora l’allenatore dell’Inter o se le due strade si separeranno dopo quattro di operato. Nel primo pomeriggio è atteso un incontro in sede tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e l’allenatore piacentino. Nel caso in cui Inzaghi decidesse di andare, allora la Beneamata si metterebbe subito al lavoro per dare un allenatore ai nerazzurri. Tra una settimana, si partirà alla volta degli States perché il 18 ci sarà la prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey. Gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Sky Sport 24: «L’Inter aspetta di capire la decisione di Inzaghi, ma i profili che potrebbero prenderne il posto sono due, ma la prima opzione per l’Inter resta Inzaghi. Se dovesse lasciare i profili sarebbero quelli di Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi. Profili simili, ma il secondo ha più esperienza avendo allenato tra Ucraina, Inghilterra e adesso Francia. Se da una parte c’è Fabregas legato al Como, dall’altra c’è un De Zerbi legato al Marsiglia. Ha una clausola rescissoria esercitabile fino al 10 giugno e pari a sei milioni di euro».