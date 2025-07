De Winter verso l’Inter? Un altro club si muove con il Genoa

L’Inter si è mossa per Koni De Winter del Genoa. Il difensore ex Juventus e classe 2002 fa bene da tempo con la maglia rosso-blu, ma c’è anche un altro club secondo Ben Jacobs su X.

DIFESA – La conferma di Francesco Acerbi non è ancora sicura. L’Inter ha la possibilità di rescindere il contratto in scadenza nel 2026 pagando una penale e l’età del giocatore non convince considerando le richieste di Oaktree. La linea verde è un diktat della proprietà americana, Acerbi non rispetta questa volontà che viene dal CdA nerazzurro. Per questo motivo Giuseppe Marotta e il suo team hanno palesato l’interesse per Giovanni Leoni e non solo. Il secondo nome è quello di Koni De Winter.

CHANCE – Il Parma per Leoni spara altissimo e non ha nemmeno l’intenzione di lasciare andare il classe 2006 in vista della prossima stagione. Anche il Milan spinge per il difensore ma ha le stesse difficoltà nella trattativa. L’Inter però segue un’alternativa ed è proprio De Winter del Genoa. Il giocatore nato nel 2002 ha ben impressionato negli ultimi anni al Ferraris e non ha attratto l’interesse solamente dei nerazzurri. Il Tottenham ha chiesto informazioni per il difensore. Il Genoa ha fatto sapere ad entrambi i club che valuta il suo gioiello ben 25 milioni di euro.