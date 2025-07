De Winter, sirene dalla Premier League. L’Inter prima guarda alle uscite!

Prima di poter affondare il colpo Koni De Winter l’Inter deve liberare un posto in difesa. Nel frattempo, però, una squadra in Premier League mette gli occhi sul centrale del Genoa.

USCITA – L’esperto di mercato Fabrizio Romano, con un video sul proprio canale Youtube, spiega: «L’Inter è molto interessata a Koni De Winter e ha già avuto diversi contatti. Il difensore belga è molto alto nelle liste dei nerazzurri ma c’è un discorso da fare che riguarda le cessioni. Bisogna cioè capire come evolveranno le uscite in difesa per l’Inter. Per Pavard al momento non vengono chiuse le porte a una cessione ma non c’è alcuna offerta ufficiale sul tavolo. Per Bisseck si parla tanto di Crystal Palace ma a me risulta che il giocatore abbia tutte le intenzioni di restare. Si parla di offerte da 32/40 milioni di euro ma io non credo sia una questione di numeri, credo che dipenda soprattutto dalla volontà del giocatore di restare all’Inter il club offertosi è il Crystal Palace. Se, invece, dovesse arrivare un’offerta più importante allora Bisseck potrà fare delle valutazioni».

De Winter, non solo Inter! Un club in Premier League mette nel mirino il difensore del Genoa

SIRENE INGLESI – Dopo aver fatto luce sulla situazione in difesa dell’Inter, Fabrizio Romano aggiunge sul difensore del Genoa: «Aspettiamo, quindi, sviluppi sui difensori ma, nel frattempo, il gradimento dell’Inter per De Winter viene ribadito in continuazione in queste settimane. Il calciatore, però, è in alto anche nella lista del Bournemouth, che sta cercando – insieme al direttore sportivo ex Roma Tiago Pinto – un difensore centrale per sostituire Zabarnyi. Uno dei nomi, appena quest’ultimo uscirà, può essere quello di De Winter».