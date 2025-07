De Winter, scatto Inter per la chiusura? L’indiscrezione dal Belgio!

Koni De Winter è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Dal Belgio un’indiscrezione: i nerazzurri possono chiudere per il suo acquisto, ma devono prima attendere un passaggio.

LA NOTIZIA – Koni De Winter e l’Inter potrebbero vedere i propri destinati incrociarsi nella finestra estiva di mercato. Che i nerazzurri siano interessati al calciatore del Genoa è un fatto acclarato, ma gli ultimi aggiornamenti che provengono dal Belgio raccontano di uno stato decisamente avanzato delle trattative tra Inter e Grifone per l’ex Empoli. Nello specifico, secondo quanto riportato dal portale belga nieuwsblad, i nerazzurri potrebbero trovare un’intesa con i liguri per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, superando così la concorrenza di vari top Club europei, compresa la Juventus. Per chiudere formalmente, però, l’Inter avrebbe bisogno di soddisfare una condizione.

De Winter vicinissimo all’Inter? Cosa manca alla chiusura

PRESUPPOSTO – I giornalisti belgi riferiscono che, al fine di assicurarsi il cartellino del classe 2002, l’Inter dovrà prima liberare spazio nella sua rosa. Dopo essersi separata da un difensore attualmente presente in rosa – le ipotesi più probabili riguardano Francesco Acerbi e Yann Bisseck – la società meneghina potrà poi tentare l’affondo decisivo per portare De Winter a Milano. Sfruttando un punto di partenza molto importante, che corrisponde a un vantaggio in sede di mercato che l’Inter non intende disperdere: la preferenza del belga per il trasferimento all’Inter.