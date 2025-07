De Winter resta in orbita Inter: l’agente conferma: «Tanti club, ma no Juventus»

L’Inter continua a monitorare da vicino la situazione legata a De Winter, difensore del Genoa che rappresenta l’alternativa concreta a Giovanni Leoni per rinforzare il reparto arretrato. A confermare l’interesse di alcuni club per il belga è stato Fabrizio Lioi, agente del giocatore, intervistato da TuttoJuve.com.

TANTI CLUB INTERESSATI – Koni De Winter resta al Genoa è andrà via? Di lui ha parlato il suo agente: «I contatti ci sono stati con altri club, poi è chiaro come va il mercato, e domani può anche cambiare la situazione attuale». L’Inter, al momento, rimane tra le opzioni più accreditate, complice anche la volontà dei nerazzurri di aggiungere un difensore affidabile e già pronto per i livelli più alti.Nessuna fretta da parte del giocatore, che prenderà una decisione ponderata: «I colloqui stanno andando avanti, la sua intenzione è di ascoltare tutti senza preclusioni e poi deciderà con calma. Non è un ragazzo che si monta la testa facilmente».

De Winter, l’agente apre alla cessione e chiude a un club

TUTTO POSSIBILE – L’agente Lioi ha voluto chiarire anche la posizione attuale del giocatore rispetto al Genoa, club con cui De Winter ha vissuto due stagioni importanti: «Koni sta benissimo al Genoa. È cresciuto molto sotto Gilardino e Vieira, e ama la città e la tifoseria». Tuttavia, la prospettiva di una cessione resta più che concreta: «Non è un mistero che il Genoa è un club che vende sul mercato. È stato lo stesso presidente ad affermarlo, dichiarando che le operazioni in uscita serviranno a sostenere il club nel suo percorso di crescita». Dunque, se dovesse arrivare l’offerta giusta, la cessione sarebbe possibile. «Qui non è il ragazzo che vuole andare via o il Genoa che vuole venderlo a tutti i costi è semplicemente la dinamica del mercato». La Juventus, invece, sembra ormai fuori dai giochi: «I vecchi rumor sulla Juve? La Juventus non è su Koni De Winter, oggi è un discorso chiuso». L’Inter resta dunque in corsa, mentre il giocatore sogna di competere ai massimi livelli europei, avendo rifiutato anche un’importante proposta dall’Arabia Saudita.