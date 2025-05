De Winter, primi contatti con l’Inter! Un problema dall’estero

L’Inter ha attivato i primi contatti per l’acquisto di un difensore dalla Serie A. Si tratta di Koni De Winter, c’è però un problema per Gianluca Di Marzio.

IN USCITA – Il reparto difensivo dell’Inter vivrà un’importante rivoluzione in estate. Ci sono due giocatori in scadenza a giugno 2025 e sono Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Mentre il primo è quasi sicuro di un prolungamento per un altro anno, il secondo non lascia ancora certezze relativamente al suo futuro. I problemi fisici di questa stagione hanno creato dubbi intorno alla posizione di Acerbi e nel caso in cui verrà rinnovato la dirigenza dovrà lavorare per un nuovo nome. Sul taccuino di Piero Ausilio e dell’intera società ci sono diversi profili, uno oggi viene all’attenzione.

De Winter, non solo l’Inter per il futuro

NUOVO NOME – La novità è proprio Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa. Il giocatore è un ex Juventus, dove ha fatto l’intero settore giovanile, ed è pronto già per il salto in una big in Italia. Ha sorpreso con le sue prestazioni ed in questo momento conta più di 2000 minuti giocati tra Serie A e Coppa Italia. Questo è il secondo anno in cui veste un ruolo da protagonista e l’Inter ha attivato i primi contatti. Su di lui ci sono però diverse squadre di Premier League.