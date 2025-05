De Winter, Beukema e non solo: Inter alla ricerca del terzo rinforzo – CdS

L’Inter continua a pianificare nei dettagli la rosa da presentare al Mondiale per Club FIFA, in programma a partire da metà giugno. Dopo aver bloccato Luka Sucic e intensificato i contatti per Luis Henrique del Marsiglia, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere anche un terzo innesto, possibilmente in difesa, entro la finestra straordinaria di mercato che sarà aperta dall’1 al 10 giugno.

TERZO INNESTO – Tra i nomi sotto osservazione c’è quello di Koni De Winter, giovane centrale belga del Genoa, autore di una stagione in crescita. Ma restano in corsa anche Jhon Lucumí e Sam Beukema, tandem difensivo rivelazione del Bologna, che ha attirato l’interesse di diversi top club italiani. Parallelamente, l’Inter potrà contare su diversi rientri dai prestiti. Su tutti Valentín Carboni, tornato alla base già a gennaio ma attualmente alle prese con il recupero da un grave infortunio al ginocchio. In dubbio invece Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione brillante con lo Spezia, ma potenzialmente impegnato all’Europeo Under 21 nelle stesse settimane del torneo FIFA.

Mondiale per Club, l’Inter potrà sfruttare la rosa “allargata”

ORGANICI – Per quanto riguarda la rosa per il Mondiale per Club, le regole imposte dalla FIFA sono chiare: si parte da una pre-lista di 50 giocatori, utile per esigenze logistiche e visti, da cui verrà ricavata la lista ufficiale di 35 nomi, comprensiva di almeno 3 portieri. Solo 26 andranno a referto in ogni gara, con 15 giocatori in panchina e 9 in tribuna. Una finestra di integrazione è prevista tra il 27 giugno e il 3 luglio, dopo la fase a gironi: si potranno sostituire fino a 6 giocatori, ma solo pescando dalla lista iniziale dei 50. Ecco perché l’Inter punta a chiudere tutti gli innesti entro il 10 giugno: chi non firma entro quella data, resterà fuori dal torneo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno