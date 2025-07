De Winter alternativa a Leoni? Inter registra un dato e attende – TS

Koni De Winter è uno dei profili monitorati dall’Inter per potenziare il suo reparto arretrato. Per il belga, principale alternativa a Giovanni Leoni, i nerazzurri registrano un elemento.

IL PUNTO – Koni De Winter e Giovanni Leoni sono in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Il belga, seconda scelta dei nerazzurri per la prossima stagione, rappresenta una figura seguita con interesse per l’eventualità in cui non si riesca nell’affondo per l’italiano. Data la densa concorrenza per Leoni, cui si accompagna la mancata certezza della disponibilità del Parma alla sua cessione estiva, la dirigenza dell’Inter è infatti ben consapevole dell’esigenza di tenersi aperte varie strade alternative così da evitare qualsiasi stato di impreparazione successiva.

De Winter, Leoni, Inter e Milan: gli incastri che determineranno i passi futuri

LA CERTEZZA – In questo contesto denso di nuvole grigie, nel quale nulla è stato ancora definito in vista della prossima annata, l’elemento di realtà da cui partire è invece molto chiaro. Per investire nel proprio reparto arretrato, l’Inter deve infatti prima concludere una cessione onerosa che riguardi tale settore del campo. Il principale indiziato in questo senso è Yann Bisseck, su cui è forte l’interessamento dell’Aston Villa.

IL COSTO – Una volta chiusa la cessione del tedesco, l’Inter potrà concentrarsi sul mercato in entrata. Qualora dovesse sfuggire Leoni, ad esempio perché il Milan è stato più lesto nel cedere una sua pedina in difesa, allora sarebbe prevedibile un immediato affondo per De Winter. Con la cifra di 30 milioni di euro a rappresentare la base sulla quale trattare con il Genoa.

