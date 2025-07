De Winter accantonato? Per Leoni sì, ma per altri due no – CdS

De Winter non è il piano B/alternativa a Giovanni Leoni, ma rimane comunque un nome da tenere in considerazione in casa Inter, nel caso si verificasse uno scenario.

BRACCETTO – Giovanni Leoni non ha alternative o piani B. Lo ha spiegato il Corriere dello Sport dettagliatamente in precedenza (vedi articolo). Ma il nome di Koni De Winter resta da tenere in considerazione quando si parla di Inter. Appunto non come rincalzo al classe 2006, bensì se si verificasse uno scenario: ossia se uno tra Yann Aurel Bisseck o Benjamin Pavard lasci l’Inter per accasarsi altrove. Infatti, De Winter è un braccetto e va impiegato in quella posizione per sfruttare al massimo le sue potenzialità. Il prezzo del difensore del Genoa è tra i 20 e 25 milioni di euro (leggi esclusiva targata IN). Ma uno tra Bisseck o Pavard potrebbe lasciare l’Inter?

De Winter può arrivare solo se parte uno tra Bisseck o Pavard

LA SITUAZIONE – Ad oggi sia Bisseck che Pavard dovrebbero rimanere all’Inter anche nella prossima stagione. Ma in caso di offerte importanti, la dirigenza nerazzurra le valuterebbe sicuramente. Soprattutto nel caso del tedesco, stimato in Premier League (vedi articolo). Quanto a Pavard (29 anni), in questo caso, sarebbe ancor più complicato pensare all’arrivo di offerte irrinunciabili che facciano cambiare i programmi dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno