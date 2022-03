De Vrij via dall’Inter? Nessuna discussione sul rinnovo in programma – TS

Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter. I discorsi sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, sono fermi e l’olandese, in estate, potrebbe lasciare Milano

NO RINNOVO – Stefan de Vrij potrebbe presto lasciare l’Inter. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2023, come il compagno di reparto Skriniar. Ma a differenza dello slovacco, secondo Tuttosport, al momento non sono in programma incontri per il rinnovo del contratto con il suo agente Mino Raiola. Un discorso sul prolungamento era stato abbozzato oltre un anno fa, da allora, più nulla. Il suo agente, la scorsa estate, ha sondato il terreno, specialmente in Premier League dove però non è riuscito a trovare club disposti a mettere sul piatto i 30 milioni richiesti dall’Inter. Quest’estate, a 12 mesi dalla scadenza del contratto, le pretese del club nerazzurro potrebbero abbassarsi fino a 20 milioni, cifra che potrebbe ingolosire diversi club. In caso di partenza dell’olandese, l’Inter avrebbe già individuato il sostituto: Geison Bremer del Torino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini