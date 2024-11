De Vrij verso l’addio? Inter divisa tra due strategie differenti

Stefan De Vrij potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa stagione. Con il contratto in scadenza in estate, e i negoziati non instradati verso il rinnovo, l’olandese potrebbe assumere un’altra decisione per il futuro.

IL PUNTO – Stefan De Vrij rappresenta uno dei due centrali di difesa dell’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore olandese è in questo momento più lontano che vicino alla permanenza nel club nerazzurro, con le trattative per il rinnovo apparentemente arenate in base alla presunta volontà dei meneghini di non puntare sul suo profilo nella prossima stagione. Il fatto che Francesco Acerbi, anch’egli in scadenza di contratto nel 2025, abbia già rinnovato il suo accordo con l’Inter, potrebbe rappresentare un’ulteriore dimostrazione di come l’olandese non sia più nei piani dei nerazzurri per i prossimi anni.

De Vrij diretto verso altre destinazioni? L’Inter ragiona sul sostituto

DUE VIE – L’Inter potrebbe sostituire De Vrij in due modi diversi, a seconda della decisione di puntare o meno su un calciatore libero a parametro zero o da acquistare in via onerosa. Nel primo caso, delle ipotesi concrete riguardano i nomi di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Olivier Boscagli del PSV. Nel secondo caso, invece, si guarda ai profili di Jaka Bijol dell’Udinese, Jacub Kiwior dell’Arsenal e Isak Hien dell’Atalanta.

UNA CERTEZZA – Completamente diverso il discorso in merito all’altro centrale di difesa nerazzurro, quell’Acerbi di cui i meneghini non intendono ancora fare a meno. Nonostante l’età, il calciatore prelevato dalla Lazio sta dimostrando di poter ancora svolgere un ruolo da protagonista nell’Inter in ogni competizione da lui disputata. In attesa di avere maggiore chiarezza riguardo il futuro di De Vrij, Acerbi rappresenta dunque la certezza dell’Inter di Inzaghi.