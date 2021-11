De Vrij-Tottenham, in Inghilterra sicuri: c’è un’apertura (nonostante la smentita)

De Vrij di nuovo con Conte? La voce l’ha smentita lo stesso difensore a inizio sosta (vedi articolo), ma in Inghilterra insistono. Secondo Football Insider l’olandese avrebbe dato una prima apertura al Tottenham.

LA VOCE DALL’INGHILTERRA – Non si placano gli accostamenti per Stefan de Vrij sul Tottenham. Nonostante il difensore olandese abbia smentito qualsiasi contatto con gli Spurs da Football Insider si continua a parlare di ipotesi londinese. Stando a quanto viene riportato una fonte vicina al giocatore dichiara che de Vrij avrebbe detto a degli amici di essere interessato ad andare al Tottenham a gennaio e di voler sapere quale sarebbe l’offerta del club londinese. In aggiunta, avrebbe chiesto ulteriori informazioni sugli Spurs e su com’è la vita a Londra. Da ricordare che il suo contratto con l’Inter è in scadenza al 30 giugno 2023, con Mino Raiola il discorso per il rinnovo sembrava indirizzato tempo fa ma poi non se n’è più parlato. Si parla di una valutazione di quaranta milioni di sterline per de Vrij, circa quarantacinque milioni di euro, che Antonio Conte preferirebbe a Milan Skriniar.

Fonte: footballinsider247.com – Wayne Veysey