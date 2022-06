De Vrij, sondaggi dalla Premier League. L’Inter lo ha proposto per Lukaku! – SM

Capitolo cessioni: Milan Skriniar ha tante richieste, una su tutti quella del PSG. L’Inter preferirebbe non rinunciare allo slovacco, e per questo motivo valuta la possibilità di cedere Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza e su di lui sono stati fatti alcuni sondaggi dalla Premier League.

IN USCITA – Stefan de Vrij ha un contratto con l’Inter con scadenza nel 2023. Su di lui ci sono già stati sondaggi dalla Premier League. La dirigenza dell’Inter ovviamente preferirebbe sacrificare lui piuttosto che Alessandro Bastoni o Milan Skriniar, ma il problema riguarda proprio la valutazione del giocatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter ha provato a inserirlo nell’affare Lukaku con il Chelsea. Per ora tutto è però cristallizzato.

Fonte: Sportmediaset