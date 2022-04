De Vrij e Skriniar, possibile doppio rinnovo Inter! Rifiutata offerta – SI

De Vrij e Skriniar sono entrambi in scadenza di contratto fra quattordici mesi. Durante Aspettando il weekend su Sportitalia Pedullà ha fatto il punto non escludendo che, alla fine, possano rinnovare entrambi.

PROLUNGAMENTO NETTO – Alfredo Pedullà si sofferma sui difensori: «Stefan de Vrij e Milan Skriniar hanno la stessa scadenza, 2023. L’Inter vuole il rinnovo di Skriniar, il retroscena che possiamo dire è che a gennaio il Tottenham avrebbe speso qualsiasi cifra ma lui aveva e ha deciso di restare. Adesso parleranno del rinnovo. De Vrij ha una promessa di rinnovo che ormai è retrodatata, un anno fa si erano messi d’accordo. Ora come funziona? Lui vuole il rinnovo, anche di un anno rispetto all’attuale scadenza. L’Inter magari gli garantirà il rinnovo, poi gli permetteranno di andare anche per venti milioni: sarebbe comunque una plusvalenza. Per Gleison Bremer c’è un accordo fra le parti, ma deve esserci anche quello col Torino».