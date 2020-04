De Vrij segue Skriniar: rinnovo in arrivo! Inter blinda la difesa – Repubblica

Condividi questo articolo

De Vrij dopo Skriniar. L’Inter è intenzionata a blindare la difesa di Conte, mentre non ha alcuna fretta per il rinnovo di Lautaro Martinez. Le ultime di “Repubblica”

DIFESA BLINDATA – Stefan de Vrij e Milan Skriniar, avanti insieme all’Inter. Come riportato dall’edizione online del quotidiano, infatti, l’olandese è vicino a seguire il compagno di reparto che ha già firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri. La società interista ha lavorato per prolungare i contratti di entrambi i suoi due forti difensori centrali. Già raggiunta l’intesa con lo slovacco, presto sarà la volta dell’ex Lazio. Diversa la situazione per Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra non ha fretta, forte della scadenza dell’attuale accordo nel 2023 e della clausola da 111 milioni.

Fonte: Repubblica.it – Franco Vanni