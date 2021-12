De Vrij in seconda fila rispetto a Brozovic e Perisic: stop a rinnovo con l’Inter?

De Vrij da tempo sembrava destinato a rinnovare il contratto con l’Inter, in scadenza al 30 giugno 2023. Secondo Sportitalia l’olandese ora non è una priorità del club e rispetto a Brozovic e Perisic la situazione è diversa.

CONTATTI CON ALTRI – Per Stefan de Vrij non è così scontata una lunga permanenza all’Inter. Il difensore, arrivato a parametro zero dalla Lazio nell’estate del 2018, ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Tempo fa si pensava che fosse tutto fatto, complici anche le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, poi però non ci sono state altre novità. Secondo Sportitalia ora la priorità del club riguarda Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, per i quali si attendono sviluppi a breve. Sul difensore c’è invece qualche opzione dall’estero, in particolare il Tottenham di Antonio Conte, ma non sono sviluppi immediati. Per de Vrij, però, a oggi non c’è fretta di discutere il rinnovo di contratto con l’Inter.