De Vrij, rinnovo offerto, su di lui tre squadre spagnole ma non solo – SM

Stefan De Vrij sta decidendo riguardo il suo futuro. Oltre a Skriniar, anche l’olandese è in scadenza a giugno e potrebbe salutare.

RINNOVI – Milan Skriniar non è l’unico difensore dell’Inter in scadenza. A giugno infatti scadrà anche il contratto di Stefan De Vrij. La risposta dell’olandese per il rinnovo è attesa per metà febbraio. Questo il servizio di Daniele Miceli per Sport Mediaset: «Anche a De Vrij, in scadenza di contratto è stato offerto il rinnovo di contratto. Si tratta di un biennale attorno ai 4 milioni l’anno. Il giocatore ci sta riflettendo. Su di lui ci sono diverse spagnole come Atletico Madrid, Barcellona, Siviglia ma anche il Newcastle United». Il futuro della difesa dell’Inter rimane tutto da scrivere.