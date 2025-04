De Vrij, rinnovo Inter? L’agente svela la volontà. Poi retroscena su Acerbi!

Il contratto di Stefan De Vrij è in scadenza a giugno del 2025. Il suo procuratore, Federico Pastorella, svela le intenzioni del difensore circa il rinnovo con l’Inter. Poi l’agente racconta un retroscena legato all’arrivo in nerazzurro dell’altro suo assistito, Francesco Acerbi.

INTENZIONI – Federico Pastorello, procuratore di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, è intervenuto su Radio Sportiva per commentare il momento dei suoi due assistiti con il club nerazzurro. Nello specifico, l’agente si è soffermato sulle intenzioni future dell’olandese: «De Vrij è da tantissimi anni all’Inter, lì sta benissimo ed è contento. Nel reparto difensivo nerazzurro c’è abbondanza, ma giocando sessanta partite all’anno c’è spazio per tutti. Quindi da questo punto di vista lui è molto contento e il discorso della sua permanenza non credo che sia in discussione. Sicuramente rimarrà all’Inter per almeno un’altra stagione, poi vedremo».

Dal rinnovo di De Vrij ai retroscena su Acerbi: parla l’agente dei due difensori dell’Inter

DA INCORNICIARE – Federico Pastorello, dopo aver parlato di De Vrij, passa in rassegna il momento dell’altro assistito nerazzurro: «Acerbi è sempre stato un uomo che ha fatto vedere grandi cose in campo, ma è anche una persona discreta e silenziosa fuori. È una persona molto discreta, ama stare in famiglia, con gli amici e non è uno che si fa vedere tanto. Rispetto ad altri colleghi si fa vedere meno ma quando gioca si fa vedere in maniera particolare. I due anni all’Inter sono da incorniciare e quest’anno idem. Il suo arrivo era stato un po’ forzato da Inzaghi, perché conosceva benissimo le sue qualità dentro e fuori dal campo».

LA VOLONTÀ – Federico Pastorello, sull’arrivo in nerazzurro di Acerbi, risalente al 2022, dichiara: «L’Inter cercava un giocatore in quel ruolo e non c’erano tante alternative. Devo essere sincero, la trattativa non fu semplicissima. Intanto perché trattare con la Lazio è sempre complicato, poi anche l’età di Acerbi non aiutava nell’accordo, anche per le richieste del club biancoceleste. Alla fine la ferma volontà di Simone Inzaghi ha prevalso e anche tutti gli altri hanno avvallato l’operazione. Però diciamo che sicuramente è uno di quei colpi di ci si ricorderò per molto tempo perché il rendimento di Acerbi è stato straordinario da quando è arrivato all’Inter».