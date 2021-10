De Vrij, rinnovo con l’Inter in bilico? Situazione ferma con Raiola – SI

De Vrij è in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2023, ma la trattativa per il rinnovo si è arenata. O meglio: non ha più avuto sviluppi dopo le parole rassicuranti di Raiola di tempo fa. Pedullà, da Sportitalia Mercato, segnala un possibile campanello d’allarme.

SI RISCHIA? – L’Inter sta mettendo a posto diverse situazioni legate ai rinnovi, dopo la firma di Lautaro Martinez (vedi articolo). Ce n’è però una ferma, secondo Alfredo Pedullà: «L’unico passaggio che ci manca è legato a Stefan de Vrij. Dieci mesi fa c’erano stati degli incontri e lo stesso Mino Raiola aveva detto che avevano gli accordi per arrivare a una soluzione rispetto a un contratto che scade nel 2023. Abbiamo ancora un po’ di tempo, ma da lì siamo entrati in una fase silente. Vediamo».