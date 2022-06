De Vrij prossima cessione Inter? Occhio ai movimenti dall’Inghilterra – CdS

De Vrij ora è in vacanza (vedi articolo), ma quando finirà potrebbe non essere più un giocatore dell’Inter. Il Corriere dello Sport avvisa come dall’Inghilterra cominci a esserci qualche manifestazione d’interesse.

DIFESA RIBALTATA – L’Inter pensa a Gleison Bremer e Nikola Milenkovic non solo per la possibile cessione di Milan Skriniar (vedi articolo), ma anche per la situazione riguardante Stefan de Vrij. L’olandese è in scadenza di contratto fra un anno esatto, il 30 giugno 2023, al momento non ha rinnovato. Più che pensare a un prolungamento l’idea sembra essere quella di venderlo ora, per riuscire a fare cassa subito e non perderlo a parametro zero. Il Corriere dello Sport rilancia l’ipotesi Manchester United, alla ricerca di un difensore. Potrebbero essere i Red Devils a farsi sotto per de Vrij e portare qualche soldo nelle casse dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti