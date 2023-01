De Vrij, proposta Inter non convince! Offerte dalla Spagna e non solo – TS

Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con l’Inter

PROPOSTA – Stefan De Vrij ha il contratto in scadenza a giugno. La proposta di rinnovo messa sul tavolo dall’Inter, un biennale da 4 milioni a stagione più opzione per un altro anno, secondo Tuttosport, non convince il difensore olandese scottato dal fatto di essersi prima ritrovato sul mercato, e di aver perso la titolarità, con Acerbi che lo ha scavalcato nelle gerarchie. De Vrij, spiega il quotidiano, ha intenzione di provare un’esperienza all’estero e sa di avere mercato. È già arrivata una proposta dal Villarreal, oltre ad alcune offerte da squadre di Premier League.

Fonte: Tuttosport – S.P