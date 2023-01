De Vrij prende tempo sul rinnovo, Inter avvisata. Due club interessati − SI

De Vrij prende tempo. L’Inter sta lavorando per rinnovare il contratto del difensore olandese, ma il giocatore vuole decidere con calma. Su di lui due club interessati

TEMPO − L’Inter lavora anche sul rinnovo di Stefan de Vrij. Il difensore va in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non ha deciso se continuare o meno con il club nerazzurro. Come riferisce Sportitalia.com, de Vrij deciderà verso metà febbraio. Intanto sul giocatore hanno chiesto informazioni due club esteri: il Villarreal e il Newcastle. Ad oggi sono soltanto dei sondaggi, il difensore ha dato priorità all’Inter.