De Vrij pilastro ritrovato, l’Inter esercita il rinnovo automatico! I dettagli

Con l’assenza prolungata di Francesco Acerbi, fermato da problemi fisici nelle ultime settimane, l’Inter ha riscoperto Stefan de Vrij, che nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per i nerazzurri. Per questo motivo il club ha già comunicato al calciatore la volontà di esercitare il rinnovo automatico.

RINNOVO MERITATO – Stefan de Vrij, nelle ultime stagioni messo in discussione e talvolta relegato al ruolo di seconda scelta, si è ripreso con autorità il centro della difesa nerazzurra, garantendo prestazioni di altissimo livello. De Vrij ha dimostrato di essere ancora un elemento fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Con il numero 6 al comando, la difesa interista ha ritrovato solidità e sicurezza, caratteristiche imprescindibili in una stagione in cui i nerazzurri puntano non solo al campionato, ma anche a un cammino importante in Europa. Le ottime prestazioni di De Vrij non sono passate inosservate alla dirigenza dell’Inter. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha già comunicato all’entourage del giocatore la volontà di far scattare la clausola di rinnovo automatico presente nel contratto, che legherà l’olandese ai colori nerazzurri fino al 2026. Una decisione che rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte del club, intenzionato a blindare un giocatore che, nonostante i suoi 31 anni, sta dimostrando di essere ancora nel pieno della sua maturità calcistica.

De Vrij, no al Napoli a gennaio! Solo Inter nel futuro

ANCORA NERAZZURRO – La rinascita di De Vrij è arrivata anche in un momento in cui diversi club avevano manifestato interesse per lui. Su tutti, il Napoli aveva sondato il terreno nei mesi scorsi, immaginandolo come un possibile rinforzo per la propria retroguardia. Inoltre, alcune offerte economicamente allettanti erano arrivate dal campionato saudita, ma il difensore olandese ha sempre dimostrato di dare priorità al progetto dell’Inter. Con Acerbi ancora ai box, De Vrij sta dimostrando di poter essere la guida della difesa interista, sia sul campo che nello spogliatoio. La decisione di rinnovare il contratto fino al 2026 è il riconoscimento di un giocatore che ha saputo rispondere alle critiche con prestazioni convincenti e costanza.