De Vrij, Pastorello chiaro ma situazione in evoluzione con l’Inter – Sky

Il futuro di de Vrij è strettamente legato a quello di Skriniar, che difficilmente rinnoverà il contratto. Anche l’olandese è in scadenza al 30 giugno e Sky Sport si ricollega alle recenti parole del suo agente Pastorello (vedi articolo).

QUALE FUTURO? − Il giornalista Alessandro Sugoni, da Sky Sport 24, ha parlato delle altre trattative in corso in casa Inter oltre a Milan Skriniar (vedi articolo), come quella legata al rinnovo di Stefan de Vrij e della cessione di Ionut Andrei Radu: «Intanto il club nerazzurro ha ceduto Radu in prestito all’Auxerre in Francia (vedi articolo). Mentre per de Vrij ieri Federico Pastorello ha detto che la società ha fatto emergere la volontà di arrivare al rinnovo. Chiaramente anche lui ha tante squadre che sono interessate e visto che è in scadenza bisognerà capire come si evolverà la situazione».