De Vrij ma non solo: l'Inter riallaccia i contatti con Raiola. Colpi in vista?

De Vrij è diventato un pilastro per l’Inter, che ci tiene a ribadirne l’assoluta incedibilità. A breve verrà annunciato il rinnovo del contratto. Intanto l’agente Raiola è atteso in casa nerazzurra per altre discussioni. E chissà non possa essere l’occasione per imbastire nuove trattative

DISCORSI AVANZATI – In principio fu Andrea Pinamonti, tornato ad Appiano Gentile tra lo stupore generale. E nelle prossime settimane l’agente Mino Raiola dovrà già ridiscutere i termini dell’operazione estiva. La partita di domani sarà decisiva per capire meglio dove concluderà la seconda parte di stagione Pinamonti (vedi articolo). Nel frattempo, da mesi Raiola si è avvicinato a Stefan de Vrij, ottenendo l’OK per trattare il rinnovo con l’Inter. Lo stesso procuratore ha anticipato che l’accordo verbale è stato trovato, manca solo la firma per poter annunciare il prolungamento del contratto di de Vrij con l’Inter. I rapporti tra le parti oggi sono molto buoni, quindi. Un assist necessario per poter tornare a discutere di altri temi.

OPERAZIONI FUTURE – Il rapporto tra l’Inter e Raiola non è stato idilliaco in passato. Anzi, dopo l’addio di Mario Balotelli è peggiorato di stagione in stagione, soprattutto per la gestione di alcuni giovani del Settore Giovanile, fino ad arrivare alla rottura. Per anni Raiola è stato lontano dal mondo nerazzurro. I cambi di proprietà lo hanno riavvicinato, ma è soprattutto la nuova Area Sport guidata da Beppe Marotta ad averne reso possibile l’avvicinamento. Per il momento con Raiola si discuterà delle vicende interne all’Inter, da de Vrij a Pinamonti. Ma chissà se aver riallacciato i contatti potrebbe portare nuove trattative sul tavolo dell’Inter. Raiola ha più di un assistito da sistemare e l’Inter ha messo gli occhi almeno su tre di essi. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane.