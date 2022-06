De Vrij jolly per l’Inter sul mercato? Possibile pedina di scambio – TS

Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’olandese potrebbe essere utilizzato come una sorta di jolly sul mercato

JOLLY – L’Inter è concentrata sul mercato in entrata, con la pista Lukaku che, negli ultimi giorni, è diventata rovente. Proprio nell’affare Lukaku col Chelsea potrebbe rientrare anche Stefan de Vrij. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il difensore olandese, che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere utilizzato dall’Inter come jolly proprio nella trattativa che potrebbe riportare l’attaccante belga a Milano, con il difensore olandese che farebbe il percorso inverso.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna