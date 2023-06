De Vrij-Inter, la storia continua: le novità sul rinnovo di contratto − Sky

L’Inter lavora per rinnovare quei giocatori per cui Simone Inzaghi ha chiesto la permanenza. Uno di questi è Stefan De Vrij: mancano solamente pochi giorni, poi arriverà la firma per il rinnovo. A riferirlo è Sky Sport.

INTESA COMPLETA − L’Inter si prepara al rinnovo di contratto di Stefan De Vrij. Simone Inzaghi ha chiesto delle certezze per continuare con il progetto, una di queste è appunto la permanenza in nerazzurro del difensore. Mancano solamente pochi giorni, come riferito da Sky Sport, e poi l’olandese firmerà il rinnovo di contratto (vedi articolo). Si parla di un biennale, con la nuova scadenza fissata al 2025.