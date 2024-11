De Vrij-Inter, una la soluzione più probabile. Emergono novità – Sky

Stefan De Vrij, con il tempo che passa, si allontana sempre più dall’Inter. L’olandese, il cui contratto è in scadenza nel 2025, vede sempre più concreta una possibilità.

LA SITUAZIONE – Stefan De Vrij e l’Inter sono sempre più distanti. I nerazzurri, pur consapevoli dell’apporto che l’olandese è in grado di garantire tra Serie A e Champions League, non hanno finora mostrato l’intenzione di proseguire la propria esperienza insieme al difensore. Al termine di questa stagione, in caso di mancata svolta su tale fronte, l’Inter si troverebbe con l’esigenza di sostituire il classe 1992 con un calciatore di prospetto ma al contempo già formato per poter reggere il peso di indossare la maglia nerazzurra.

De Vrij, due ipotesi concrete per il suo futuro… lontano dall’Inter

LO SCENARIO – Come riportato da Sky Sport, il prolungamento del contratto di De Vrij con l’Inter è sempre più complicato. Il club meneghino ha un’opzione per estendere l’intesa fino al 2026, ma tale ipotesi sembra al momento non rientrare tra le preferenze dei nerazzurri. Piuttosto, la soluzione più quotata è che l’olandese possa trasferirsi, nella prossima sessione estiva di calciomercato, in Saudi Pro League o in Eredivisie. In particolare, il PSV e il Feyenoord rappresentano le due squadre maggiormente interessate a ingaggiarlo a parametro zero.