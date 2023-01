De Vrij, Inter propone rinnovo e attende una risposta: i dettagli – Sky

Il contratto di Stefan de Vrij scadrà il prossimo giugno 2023, con possibilità di liberarsi già da adesso a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra gli ha già proposto un rinnovo. Ecco i dettagli.

RINNOVO DI CONTRATTO – Stefan de Vrij ha un contratto in scadenza nel 2023. L’Inter non vorrebbe perderlo a parametro zero e per questo motivo gli ha proposto un rinnovo biennale con possibile opzione per un terzo anno. Ora si attende una risposta anche dal difensore olandese – oltre che da Milan Skriniar -, che sta riflettendo sulla proposta nerazzurra.