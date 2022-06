De Vrij in uscita, destinazione Premier League? La richiesta dell’Inter – TS

In casa Inter si pensa alla possibile cessione di Stefan de Vrij: i nerazzurri, secondo Tuttosport, attendono solo la giusta offerta. Chelsea e Manchester United pronte all’affondo

INTERESSE – Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Secondo Tuttosport in caso di arrivo di offerta congrua, l’olandese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, saluterà i nerazzurri. Per l’ex Lazio sono arrivati sondaggi da due squadre di Premier League: Chelsea e Manchester United, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. L’Inter valuta il calciatore fra i 15 ed i 20 milioni. In caso di mancata partenza però, specifica il quotidiano, a settembre si apriranno i discorsi per il rinnovo di contratto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini